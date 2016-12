más de 24 horas de ocurrida la explosión en la entrada del Instituto de la Mujeres de la Ciudad de México en la calle de Izazaga número 148, colonia Centro, la entrada principal permanece acordonada en espera del arribo de peritos de la Procuraduría de Justicia capitalina para recabar indicios de este siniestro.

En un recorrido realizado por Grupo Imagen usuarios e integrantes del Inmujeres lamentaron estos hechos ocurridos la madrugada del martes y pidieron que se investigue a fondo.

A la vista es muy triste que se presenten este tipo de situaciones, yo soy parte del Instituto de la Mujeres, me han brindado un apoyo muy importante para mí que sufrí de cáncer de mama y por tanto he recibido apoyo por parte de la institución y hoy que vengo por un requerimiento y ver que no puedo ni siquiera accesar por este escenario de violencia, no sabría por qué se presenta es lamentable y esperamos que se investigue y se solucione también”, aseguró Zujayla Marín.