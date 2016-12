Violan, empalan y matan a mujer

Ciudad de México.- Argentina, sacudida en los últimos años por una ola de feminicidios, amaneció el lunes con la noticia del aberrante caso de Irma Ferreyra Da Rocha, de 47 años, quien murió tras varias horas de agonía por un violento ataque sexual –la empalaron con la rama de un árbol– en el poblado de Garupá.

Madre de siete hijos, Da Rocha fue a una fiesta el vienes a la noche. Según una testigo, la mujer se retiró del lugar junto a un hombre en una camioneta y nunca más se supo de ella hasta que la policía la encontró moribunda a la mañana siguiente bajo el túnel de una carretera. Después de tres intervenciones quirúrgicas, murió el domingo de un paro cardíaco.

“El médico me dijo que fue el caso más aberrante en Misiones”, relató su hermana, quien tuvo contacto con la víctima antes de fallecer.

“Gritaba como un animal de dolor. Eso no se me va a ir nunca. Las uñas estaban desgarradas por querer ayudarse…tenía sangre en la cara, toda golpeada. Le dije ‘Irma te amo, pone fuerza’. Ella me dijo ‘no puedo más”’, declaró la mujer.

En Argentina se estima que en promedio una mujer es víctima de feminicidios cada 37 horas, según estadísticas oficiales.

Tras el brutal ataque miles de mujeres se lanzaron a la calles convocadas por el colectivo “Ni una menos” para reclamar a las autoridades poner freno a la ola de feminicidios.

Con información de AP.