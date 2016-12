La Superintendencia de Sociedades, alerta a la comunidad en general acerca de una nueva sociedad de venta y compra de oro denominada ‘Swissgolden’, la cual según sus investigaciones opera bajo un esquema piramidal, en la medida en que sólo genera ingresos mientras se vinculen nuevos inversionistas.

La empresa se promociona en internet como una sociedad “dedicada a la compra y venta de oro que ofrece la oportunidad de incrementar nuestro patrimonio a través de la compra de oro en grupo”, y el atractivo para que las personas accedan a este modelo consiste en señalar que por una inversión de 720 euros, que equivalen a un valor aproximado de $1.750.000, en un término de nueve meses se obtendrían $223.500.000.

No obstante, las investigaciones realizadas por el organismo de control y vigilancia arrojaron que esta compañía puede considerarse como un esquema piramidal, en la medida en que sólo genera ingresos mientras se vinculen nuevos inversionistas a las “mesas” y la orden de compra de oro no se hace efectiva sino hasta que el comprador haya cumplido con todos los niveles de las mesas.

Igualmente, la SuperSociedades señala que la estructura otorga a los participantes beneficios altos, los cuales no provienen del crecimiento del precio del oro.

“Es decir, los rendimientos ofrecidos no tienen una explicación financiera razonable por la ejecución de la operación principal ofrecida, ya que al finalizar el paso por la totalidad de los ciclos, se ofrece al comprador un ingreso total de $223.500.000, que es la suma de lo obtenido en cada ciclo”, explica la entidad a través de un informe.

Sin embargo, no se tienen elementos para decretar la toma de posesión, en razón a que la sociedad no tiene sucursal ni domicilio en Colombia y que la promoción de la actividad se realiza de manera virtual.

¿Cómo funciona Swissgolden?

En primer lugar la persona que quiere vincularse al programa de marketing, suscribe un acuerdo en el que se obliga a promocionar los bienes y servicios que presta la sociedad a través de la tienda online que se refiere únicamente a la compra de lingotes de oro de uno a 100 gramos.

Seguido a esto el oro se recibe a través de correos certificados o que puede ser depositado en el Reino Unido, por el cual se cobra el 0,1% por el depósito, que debe ser cancelado dentro de los primeros cinco días de cada mes.

Finalmente, el comprador debe atraer como mínimo a dos personas que realicen órdenes de compra y así ir escalando, si después de pasados los tres primeros niveles, el comprador no completa la cuota, debe traer nuevos compradores o puede optar por completar los bonos de crédito entregando el dinero faltante para la compra del lingote de oro.

Con información de agencias